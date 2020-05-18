BEYOĞLU'NDA 2 AY ÖNCE YANAN BİNADA YANMIŞ KAFATASI BULUNDU

Özgür EREN İstanbul DHABeyoğlu'nda iki ay önce yangın çıkan binada insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası bulundu.

BEYOĞLU'NDA 2 AY ÖNCE YANAN BİNADA YANMIŞ KAFATASI BULUNDU
18.05.2020 19:06 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:06
Özgür EREN İstanbul DHA
Beyoğlu'nda iki ay önce yangın çıkan binada insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası bulundu. Polis ekipleri tarafından incelenen kafatasının, yanan binada oturan ve iki aydır kendisinden haber alınamayan kişiye ait olabileceği değerlendiriliyor.
Yenişehir Mahallesi Kasap Hurşit Sokak üzerinde bulunan ahşap binada 21 Şubat'ta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bina tamamen enkaz haline geldi. Yangının söndürülmesinin ardından bina enkazında aramalar yapılmış ve burada yaşayan 60 yaşlarındaki Nurettin Gökyaprak bulunamamıştı. Gökbayrak'ın iki oğlu polise giderek kayıp ihbarında bulundu.
Bina enkazından hurda toplayan iki hurdacı, yanmış kafatasına rastladı. Bildirilmesi üzerine polis, saat 17.30 sıralarında bina enkazına geldi. Polis ekipleri, enkaz halindeki binanın çevresine güvenlik şeridi çekti. Kafatası olay yeri inceleme polisi tarafından incelemeye alındı.
Polis ekipleri, bulunan kafatasının iki ay önce yangın çıkan binada bulunamayan Nurettin Gökbudak'e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
İtfaiye ekipleri de tekrar olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Sokak sakini Evrim Akbulut Hurda toplayıcılar buldu. Yangında sonra çocukları 'babam evde yok' dedi. Kayıp ilanı verildi fakat cesedi çıktı buradan dedi.
Başka bir sokak sakini Çetin Taşdelen İki ay önce yangın çıktı burada. İtfaiye geldi, baktı kimse yok dedi içeride. Hurdacılar hurda toplarken adamın kafası çıktı. Mahallede herkes şok oldu diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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