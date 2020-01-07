Haberler » 3. Sayfa » ?Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binada çökme - Haberler

?Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binada çökme

Beyoğlu Tophane Kadiriler Yokuşu'nda iki katlı boş binanın dış cephesinde çökme meydana geldi.

07.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:25 ?Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binada çökme
Kadiriler Yokuşu'nda iki katlı boş binanın dış cephesinde çökme meydana geldi. Binada kopan parçalar yola dökülürken, olay da ölen ya da yaralanan olmadı. Yolu trafiğe kapatan ekipler çalışma başlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Tophane Firüzağa Mahallesi Kadiriler Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerindeki 2 katlı boş metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Binadan kopan parçalar büyük bir gürültü ile yola saçılırken, vatandaşlar ise panik yaşadı. Çevredeki esnafı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu Grup Amirliği ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Ardından oluşan enkazın altına bakan ekipler, binada da inceleme yaptı. Olay nedeniyle ise yol araç trafiğine kapatıldı.

Olayı gören Recep Aksoy, "Çat çut sesler geldi olduğu gibi aşağıya çöktü. Daha evvelden yıkılacağına dair sinyal veriyordu. Bina boş gibi, o esnada altından kimse geçmiyordu. Altında biri olsa mahvolurdu" dedi.

olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Tophane, Beyoğlu, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:18   Özel eğitim meslek okulunda hedefe ulaşıldı - Haberler
14:15   İran Devrim Muhafızları Ordusu ne kadar güçlü, faaliyetleri neler? - Haberler
14:15   Güney Kıbrıs'ta 'yalan tecavüz' beyanında bulunan İngiliz kıza 4 ay hapis cezası verildi - Haberler
14:11   15 yaşındaki kız, babasını bıçakladı - Haberler
14:10   Anadolu Adliyesi'nde kurulan Seri Muhakeme Bürosu dosya kabulüne başladı - Haberler
14:05   Polisten tek ayakkabıyla kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı - Haberler
13:58   Kasım Süleymani'nin cenazesi, izdiham nedeniyle toprağa verilemedi - Haberler
13:43   İstiklal caddesi'nde binadan kopan beton taksiye ok gibi saplandı - Haberler
13:38   Esrarla yakalanan kadın, gülerek gittiği adliyede tutuklandı - Haberler
13:22   Kasım Süleymani'nin cenazesinde 32 kişinin yaşamına mal olan izdihamdan ilk görüntüler - Haberler
7.01.2020 14:23:58