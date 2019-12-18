Beyoğlu'nda 2 kişinin öldüğü "kız kaçırma" çatışmasında sanığa 31 yıl hapis cezası

Beyoğlu 'nda 29 Temmuz 2016 tarihinde iki grup arasındaki silahlı çatışmada arada kalarak yaşamını yitiren Berkay İşlev (16) ve Ramazan Çelik'in (28) ölümüne ilişkin biri tutuklu 8 kişinin yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti, sanıklardan 18 yaşından küçük H.K.'a "Ramazan Çelik'i kasten öldürme" Berkay İşlev'e yönelik "Çocuğa karşı kasten öldürme" ve "Kasten yaralamak" suçlarından toplam 31 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık H.K getirildi. Tutuksuz sanık Süleyman K.da duruşma salonunda hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu sanık Ramazan K. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmada, Berkay İşlev'in babası Mehmet Zeki İşlev ile annesi Fatma İşlev ve ölen Ramazan Çelik'in eşi Gül Çelik hazır bulundu. Taraf avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya katıldı.

TUTUKSUZ SANIKLARIN TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ

İşlev ailesinin avukatları duruşmada, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını ve tutuksuz sanıkların tutuklanmalarını talep etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da, sanıkların üst hadden indirim uygulanmaksızın cezalandırılmalarını talep etti.

ÖLEN ÇOCUK AMA MÜVEKKİLİM DE ÇOCUK "

Duruşmada, tutuklu sanık H.K'ın avukatı Cengiz Baysal esas hakkında savunmasına Berkay İşlev'in ailesine baş sağlığı dileyerek başladı. Avukat Baysal, "Son bir haftadır medyada bu konu çok yer aldı. Ölen 16 yaşındaki çocuğa ben de çok üzüldüm. Ölen çocuk ama sanık da çocuk ve 3 buçuk yıldır tutuklu. Davada maddi delil olarak tanıklar dışında delil yoktur. Müvekkilim kendisi teslim olmuştur. Olayda 7-8 kişi vardır ancak sadece müvekkilim tutukludur. Tanık ifadeleri sürekli çelişkili olmuştur. Müvekkilimin delil yetersizliğinden tahliyesini ve beraatini talep ediyorum" dedi.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Duruşmada, son sözü sorulan sanıklardan 18 yaşından küçük olan H.K, "Ben 3 buçuk senedir yatıyorum. Adalete güvendiğim için konuşmadım. Ben böyle bir olay gerçekleştirmedim. Sizin vicdanınıza bırakıyorum" dedi. Başka suçtan tutuklu bulunan sanık Ramazan K. ise, "Her şey ortadadır. Bizlik bir olay değildir. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Tutuksuz sanık Süleyman K. da beraatini talep etti.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK 31 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan H.K. için önce "Ramazan Çelik'i kasten öldürme" Berkay İşlev'e yönelik "Çocuğa karşı kasten öldürme" ve "Kasten yaralamak" suçlarından müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle her cinayet için verilen müebbet hapsi 12 yıl 6 aya indirdi. İki cinayetten 25 yıl hapse mahkum edilen sanık ayrıca kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 6 yıl 11 ay olmak üzere toplamda 31 yıl 11 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme sanık H.K.'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

6 SANIĞA BERAAT

Mahkeme olay anında silah kullandıkları belirlenen sanıklardan Ercan Ç.'yi 2 yıl 1 ay, Çağatay H.'yi ise 7 yıl 8 ay 15 gün hapse mahkum etti. Mahkeme, 6 sanığın ise beraatine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesinde 29 Temmuz 2016 günü iki grup arasında "Kız kaçırma" tartışması yüzünden silahlı çatışma yaşandı. Bu sırada tesadüfen arabayla olay yerinden geçen İşlev Ailesi çatışmanın arasında kalarak kurşunların hedefi oldu. Uzun namlulu silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği araçtaki Berkay İşlev (16) ile kuzeni Serkan Özakoğlu ağır yaralandı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Berkay İşlev kurtulamadı. Olaydan sonra 7 kişi tutuklandı. Dava sürecinde ise 6 kişi tahliye edildi. Davada tek tutuklu sanık 18 yaşından küçük olan H.K kaldı.

AÇIKLAMA YAPTILAR

Duruşma sonrası, Berkay İşlev'in annesi Fatma İşlev, babası Mehmet Zeki İşlev ve aynı çatışmada ölen Ramazan Çelik'in eşi Gül Çelik açıklama yaptı. Anne Fatma İşlev, " Bütün suçlular tek tek serbest bırakıldı. Sadece bir küçük yaşta olduğu için üzerine yıkmaya çalıştılar. Ona da küçük yaşta olduğu için indirimler uygulandı" derken baba Mehmet Zeki İşlev ise, " Müfettiş atanmasını istiyoruz" diye konuştu. Çatışmada ölen Ramazan Çelik'in eşi Gül Çelik de "İki çocuğum yetim kaldı." dedi.

- İstanbul