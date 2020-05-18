Beyoğlu'nda 3 ay önce yanan evde kafatası bulundu

Beyoğlu'nda 3 ay önce yanan evde kafatası bulundu Yanan evdeki kafatasının, kayıp ilanı verilen şahsa ait olduğu iddiası Beyoğlu'nda 3 ay önce yanan evdeki demirleri toplamak isteyen hurdacılar bir kafatası buldu.

Beyoğlu'nda 3 ay önce yanan evde kafatası bulundu
18.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:35
Beyoğlu'nda 3 ay önce yanan evde kafatası bulundu
Yanan evdeki kafatasının, kayıp ilanı verilen şahsa ait olduğu iddiası
İSTANBUL - Beyoğlu'nda 3 ay önce yanan evdeki demirleri toplamak isteyen hurdacılar bir kafatası buldu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kafatasının yangından hemen sonra hakkında kayıp ilanı verilen şahsa ait olma ihtimali üzerinde duruyor.
Olay, Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Kasap Hurşit Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokak içerisindeki iki kişinin yaşadığı ahşap binada 3 ay önce yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bir kişi ve köpeği kurtarılırken, evde başka kimsenin olmadığı iddia edilmişti. Yangından hemen sonra ortadan kaybolan bir kişi hakkında ise komşuları kayıp ilanında bulunmuştu.
Hurdacılar yanan binada kafatası buldu
Yangından 3 ay sonra binada bulunan demirleri toplamak isteyen hurdacılar metruk binaya girerek çalışmaya başladı. Bu sırada hurdacı yerde kafatası olduğunu fark edince, panikleyerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hurdacının ifadesine başvururken, yanan bina çevresine şerit çekerek önlem aldı.
Polis, kafatasının hakkında kayıp ilanı verilen şahsa ait olma ihtimali üzerinde duruyor
Polis ekipleri, hurdacının belirttiği ahşap binanı olduğu metruk alanda inceleme yaptı. Olayla ilgili incelemeler sürerken, polis kafatasının hakkında kayıp ilanı verilen şahsa ait olup olmadığı üzerinde çalışma başlattı. Kafatasının kime ait olduğu ise yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. Öte yandan çevredeki vatandaşlar, ekiplerin çalışmalarını film izler gibi seyretti. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenişehir, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Haber

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