Beyoğlu'nda 300 Bin Dolarlık Gasp

Kaynak: İHA

İstanbul'da Beyoğlu'nda döviz bürosuna ait para taşıyan motorlu kuryeler, otomobille çarpan kişiler tarafından gasp edildi. Gaspçılar yaklaşık 300 bin doları alıp kaçtı.Olay, saat 11.30 sularında Beyoğlu Şişhane'de meydana geldi. Laleli'de bulunan bir döviz bürosunun parasını taşıyan motorlu kuryeye bir otomobil çarptı. İddiaya göre, çarpmanın etkisiyle yere düşen motordaki 2 kişi, araç içerisinde bulunan kişiler tarafından silahla tehdit edildi. Ardından sırt çantasında bulunan yaklaşık 300 bin doları çalarak olay yerinden uzaklaştılar. Olay sırasında aracın vurmasıyla yaralanan motorlu kuryeler hastaneye kaldırılırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin inceleme çalışmaları ise sürüyor."ŞEHRİN GÖBEĞİNDE BU NE CESARET BU NE PERVASIZLIK" Döviz bürosunun sahibi Celal Utku, aynı olayın ikinci defa başlarına geldiğini belirterek, "Döviz büromuza ait yüklü miktarda para şehir eşkıyaları tarafından şehrin merkezinde kendilerine çarpılmak suretiyle yaralandı arkadaşlarımız. Silahla parayı gasp ettiler. Yaklaşık 300 bin dolar. Bu ikinci olay zaten yine bu bölgede oldu. Bu olayların durması lazım. Şehrin göbeğinde bu ne cesaret bu ne pervasızlık" dedi."MİLYONLARCA DOLAR PARAYI TÜRKİYE'YE GETİREN İNSANLAR BUNLAR" Olayı gerçekleştirenlerin takip ederek yaptıklarını iddia eden Utku, "Para döviz bürosunun parası, bankaya yatıracaktı. Bu parayı ülkemize döviz olarak getiren yabancı yatırımcılarda zaten en büyük endişe bu tür gasp olayları. Milyonlarca dolar parayı Türkiye'ye getiren insanlar bunlar. Bunun için biraz daha özel ekipler oluşturulmalı. Kapalıçarşı İstanbul'un merkezi. Bütün döviz büroları, altın borsası her şey orada. Ekiplerin orada daha titiz çalışması lazım" şeklinde konuştu.(İHA)