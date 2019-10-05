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Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çökme

Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çökme Binanın en üst katında yaşanan çökmede mahsur kalan kediler itfaiye kurtardıİSTANBUL - Beyoğlu Kumbaracı Yokuşunda bulunan 4 katlı metruk bir binanın en üst katında çökme meydana geldi.

05.10.2019 20:06
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çökme
Binanın en üst katında yaşanan çökmede mahsur kalan kediler itfaiye kurtardı
İSTANBUL - Beyoğlu Kumbaracı Yokuşunda bulunan 4 katlı metruk bir binanın en üst katında çökme meydana geldi. İki binanın arasındaki boşluğa düşen parçalar nedeniyle mahsur kalan kediler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu, Tercüman Çıkmasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan 4 katlı metruk bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir sebeple çökme meydana geldi. Çökme neticesinde en üst kattaki parçalar iki binanın arasındaki boşluğa döküldü. Binadan düşen parçalar nedeniyle, bina boşluğunda bulunan kediler mahsur kaldı.
Yola parçaların düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek yaya ve araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri ise çökme yaşanan bölgeye müdahale etti. Parçaların dökülmesi sonucu mahsur kalan kediler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Onun ardından ekipler çökme yaşanan binada çalışma yaparken, ekiplerin binadaki çalışmaları sürüyor.
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çökme

İtfaiye, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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