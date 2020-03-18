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Beyoğlu'nda 4 kişilik aile "korona virüs" şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Beyoğlu'nda 4 kişilik bir "korona virüs" şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

18.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:23
Beyoğlu'nda 4 kişilik aile
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir "korona virüs" şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Beyoğlu İlçesi Piyalepaşa Mahallesi Avcılar Sokak üzerinde bulunan 4 kişilik bir ailenin yaşadığı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aile üyeleri, kendilerinin şüphelendikleri bazı sağlık durumları olduğunu fark etti. Bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Aile tarafından kendilerine yapılan ihbarı, "korona virüs" şüphesi ile değerlendiren sağlık ekipleri özel kıyafetlerle ailenin yaşadığı eve geldi. Sokağa gelen ekipler, aile üyelerini virüs testinden geçirmek için ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 4 kişilik ailenin durumu testler sonunda belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Beyoğlu İlçesi, Avcılar, Beyoğlu, 3. Sayfa

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