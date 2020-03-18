Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile "Koronavirüsü" şüphesi ile hastaneye kaldırıldı
Beyoğlu'nda yaşayan dört kişilik bir aile, çeşitli rahatsızlıklar yaşadıkları sebebiyle sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, aile üyelerini koronavirüs şüphesi ile hastaneye sevk etti.
18.03.2020 08:53 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:14
Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde ikamet eden dört kişilik bir aile, koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından gece saatlerinde hastaneye kaldırılan ailenin durumu yapılacak olan testlerin ardından belli olacak.
ÖZEL KIYAFETLERLE GELDİLER
Dün gece Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Avcılar Sokak'ta yaşayan 4 kişilik bir aile, sağlık durumlarında çeşitli belirtiler gözlemleyince sağlık ekiplerine haber verdi. Aile tarafından kendilerine yapılan ihbarı, "koronavirüs" vakası olarak değerlendiren sağlık ekipleri özel kıyafetler ile ailenin yaşadığı eve geldi. Ambulans ile sokağa gelen ekipler, aile üyelerini virüs testinden geçirmek için ambulans ile hastaneye kaldırdı.
AİLEYE KORONAVİRÜS TESTİ YAPILACAKHastaneye kaldırılan dört kişilik aile üyelerinin hasta olup olmadıkları yapılacak olan testler sonunda belli olacak. Olayla ilgili ekipler, geniş çaplı inceleme başlattı.
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Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, Beyoğlu, 3. Sayfa
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