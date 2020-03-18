Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile 'Koronavirüsü' şüphesi ile hastaneye kaldırıldı - Haberler

Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile "Koronavirüsü" şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

Beyoğlu'nda yaşayan dört kişilik bir aile, çeşitli rahatsızlıklar yaşadıkları sebebiyle sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, aile üyelerini koronavirüs şüphesi ile hastaneye sevk etti.

18.03.2020 08:53 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:14

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde ikamet eden dört kişilik bir aile, koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından gece saatlerinde hastaneye kaldırılan ailenin durumu yapılacak olan testlerin ardından belli olacak.

ÖZEL KIYAFETLERLE GELDİLER

Dün gece Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Avcılar Sokak'ta yaşayan 4 kişilik bir aile, sağlık durumlarında çeşitli belirtiler gözlemleyince sağlık ekiplerine haber verdi. Aile tarafından kendilerine yapılan ihbarı, "koronavirüs" vakası olarak değerlendiren sağlık ekipleri özel kıyafetler ile ailenin yaşadığı eve geldi. Ambulans ile sokağa gelen ekipler, aile üyelerini virüs testinden geçirmek için ambulans ile hastaneye kaldırdı.

AİLEYE KORONAVİRÜS TESTİ YAPILACAK

Hastaneye kaldırılan dört kişilik aile üyelerinin hasta olup olmadıkları yapılacak olan testler sonunda belli olacak. Olayla ilgili ekipler, geniş çaplı inceleme başlattı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Beyoğlu, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek? Haberler
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı Haberler
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Haberler
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor Haberler
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı Haberler
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada Haberler
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi Haberler
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi