Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Faciada 2 Tutuklama

Beyoğlu
'nda kaldığı evde yangın çıkartarak 4 arkadaşının ölümüne neden olan Özkan E. ve şüphelinin kaçışına yardım ettiği iddia edilen amcası Yunus E. tutuklandı. Beyoğlu, Asmalımescit Mahallesi'nde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Kendisinin de yaşadığı evi kundaklayarak 4 arkadaşının ölümüne sebep olan Özkan E. ve şüphelinin kaçışına yardım ettiği iddia edilen amcası Yunus E. yakalanmıştı. Bugün Adliyeye sevk edilen Özkan E. ve Yunus E. tutuklandı.
(İHA)
Beyoğlu, Güncel
Kaynak: İHA