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Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

Beyoğlu'nda bir internet kafeye düzenlenen ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırının önce sokakta kavga ile başladığı, ardından saldırganlardan birinin internet kafeye kurşun yağdırdığı görülüyor.

30.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:03

'nda internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde olayın önce yumruklaşma ile başladığı, ardından silahlı saldırıya dönüştüğü görülüyor.

ÖNCE YUMRUKLAŞMA, SONRA SİLAHLI SALDIRI

Beyoğlu Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde geçtiğimiz perşembe günü saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma ve güvenlik kamerası incelemesinde olayın kavga olarak başladığını ve karşılıklı yumruklaşmanın devamında Yusuf A. isimli şüphelinin tabanca ile 4 kişiye ateş ettiğini belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinde silahı kullandığı belirlenen Yusuf A. ruhsatsız tabanca ile birlikte aynı gün ekipler tarafından yakalandı.

ZANLILAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Ekiplerin çalışmalarını devamında ise olay esnasında bıçaklı olduğu görülen Mücahit A. isimli şüpheli de gece 02.20 sıralarında evine girdiği esnada yakalandı. Şüpheli Yusuf A.'nın "uyuşturucu madde bulundurmak, evden hırsızlık, kasten yaralama ve mala zarar verme" olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Mücahit A.'nın ise "uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sokaktaki kavganın ardından silahlı saldırı gerçekleştiği görülüyor.

Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, kavga, Güncel

Kaynak: DHA


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