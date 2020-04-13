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Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor

İstanbul Beyoğlu'nda Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali caddelerine yarından itibaren 19.00-21.00 saatleri arasında 14 gün boyunca giriş çıkışlar sınırlandırılacak.

13.04.2020 21:11 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:32

Beyoğlu Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada, Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu , Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddeleri yarından itibaren 09:00 - 21:00 saatleri arasında 14 gün süreyle yayalar için giriş çıkışlara kapatıldı. Kaymakmlığa bağlı İlçe Sağlık Müdürlüğünün aldığı kararın belgesi Beyoğlu Kaymakamlığı'nın Twitter adresinden paylaşıldı.

14 GÜN SÜREYLE KAPATILDI

Kaymakamlığın Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "Koranavirüs önlemleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddeleri yarından itibaren 09:00 - 21:00 saatleri arasında 14 gün süreyle yayalar için giriş ve çıkışlara kapatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor
Beyoğlu’nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor
Etiketler: Kızılay Meydanı, Fatih Sultan, Zincirlikuyu, Beyoğlu, Güncel
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