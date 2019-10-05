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Beyoğlu'nda 5 katlı binada kısmi göçük

05.10.2019 18:57Beyoğlu'nda 5 katlı binada kısmi göçük


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Kaynak: DHA

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