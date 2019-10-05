Haberler » Güncel » Haber

Beyoğlu'nda 5 katlı binada kısmi göçük (2)

Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA İSTANBUL DHABeyoğlu'nda bulunan 5 katlı metruk bir binada kısmi göçme meydana geldi.

05.10.2019 19:27Beyoğlu'nda 5 katlı binada kısmi göçük (2)

Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı metruk bir binada kısmi göçme meydana geldi.
Olay, Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu Sokağı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Binadan kopan parçalar yan tarafında bulunan binanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağı şerit çekerek kapatırken, itfaiye ekipleri göçükte inceleme yaptı. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan 5 yavru kediyi kurtardı. Binanın metruk olduğu öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-----------------
-Olay yerinden ilk görüntüler




İtfaiye, Beyoğlu, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:05 "Oynadığımız oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı"
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ekim 2019
00:01 Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı
00:01 Adana Lezzet Festivali'nin gala gecesi düzenlendi
00:00 Karaköy'de dehşet
00:00 Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk İstiklal Marşı sorusu
00:00 Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi