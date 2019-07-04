04.07.2019 17:18
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BEYOĞLU'NDA 6 KATLI ESKİ BİNADA YANGIN PANİĞİ

BEYOĞLU'nda 6 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

BEYOĞLU'nda 6 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların arasında kalan 1 kişiyi itfaiye ekipleri çıkardı.
İstiklal Caddesi Kurabiye Sokak'ta bulunan 6 katlı eski bir binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye aracı girdiği dar sokaktan yangın yerine ulaşamayınca geri dönüp bir arka sokaktan geldi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. 4'üncü katta dumanların arasında kalan bir kişi de itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Çevrede paniğe neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. BEYOĞLU'NDA 6 KATLI ESKİ BİNADA YANGIN PANİĞİ
Kaynak: DHA
İstiklal Caddesi, İtfaiye, Güncel

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