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Beyoğlu'nda 7 yaşındaki çocuk tramvay ile peron arasına sıkıştı

Beyoğlu'nda 7 yaşındaki bir çocuk durakta bekleyen tramvay ile peron arasına sıkıştı.

13.11.2019 22:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:30
'nda 7 yaşındaki bir çocuk durakta bekleyen tramvay ile peron arasına sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kurtardığı çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 18.30 sularında Beyoğlu Fındıklı tramvay durağı Sirkeci istikameti Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki ismi öğrenilemeyen mendil satan bir çocuk durakta yolcu almak için bekleyen tramvaydan inmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden çocuk tramvay ile peronun cam bölmesinin arasında düşerek sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşların vermesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çocuğu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hayati tehlikesi olmayan çocuk ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kısa bir süre aksayan tramvay seferleri, çocuğun kurtarılmasının ardından kırılan camların temizlenmesiyle, normale döndü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
Beyoğlu'nda 7 yaşındaki çocuk tramvay ile peron arasına sıkıştı

İtfaiye, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: İHA


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