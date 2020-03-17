BEYOĞLU'NDA AÇIK EĞLENCE YERLERİNE DENETİM
Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin ardından koronavirüs salgınına karşı umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetim yaptı.
17.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:14
Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin ardından koronavirüs salgınına karşı umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetim yaptı. Zabıta ekiplerince yapılan denetimde genelgeye uymayan işletmeler kapatıldı.
Koranavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri' olarak faaliyet gösteren mekanların dün gece itibariyle geçici bir süre olarak kapatılmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri kapatılmasında karar alınan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI
Kasımpaşa'da kahve işleten bir esnaf, Ben kurala uydum ve dükkanımı kapattım. Ne zaman açarlar bilemiyoruz ama kurallara uyacağız. Önce insan sağlığı. Biz de mağdur durumdayız ancak yapacak bir şey yok. Devlet ve milletimiz var olsun. Bu bize yeter ifadelerini kullandı. Denetim sırasında ekipler, vatandaşlara kalabalık ortamlarda bulunulmaması yönünde uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Genelgeye uymayan işletmeler ise ekipler tarafından uyarılarak kapatıldı.
Koranavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri' olarak faaliyet gösteren mekanların dün gece itibariyle geçici bir süre olarak kapatılmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri kapatılmasında karar alınan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI
Kasımpaşa'da kahve işleten bir esnaf, Ben kurala uydum ve dükkanımı kapattım. Ne zaman açarlar bilemiyoruz ama kurallara uyacağız. Önce insan sağlığı. Biz de mağdur durumdayız ancak yapacak bir şey yok. Devlet ve milletimiz var olsun. Bu bize yeter ifadelerini kullandı. Denetim sırasında ekipler, vatandaşlara kalabalık ortamlarda bulunulmaması yönünde uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Genelgeye uymayan işletmeler ise ekipler tarafından uyarılarak kapatıldı.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :BEYOĞLU'NDA AÇIK EĞLENCE YERLERİNE DENETİM
Etiketler : Beyoğlu Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Zabıta, Güncel
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