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Beyoğlu'nda anten tamiri için çıktığı çatıdan düşerek yaralandı

Beyoğlu'nda uydu anteni tamiri için bir otelin çatısına çıkan teknisyen merdivenden düşerek yaralandı.

01.11.2019 18:42
Beyoğlu'nda uydu anteni tamiri için bir otelin çatısına çıkan teknisyen merdivenden düşerek yaralandı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Uydu antenini tamir etmek otelin çatısına çıkan teknisyen, çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek merdivenden düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer çalışanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırdı.
Beyoğlu'nda anten tamiri için çıktığı çatıdan düşerek yaralandı

Güncel

Kaynak: DHA


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