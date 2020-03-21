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Beyoğlu'nda aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında kadın müşterinin cüzdanını çalan şüpheli yakalandı.

21.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:18
Beyoğlu'nda aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Beyoğlu 'nda bir eğlence mekanında kadın müşterinin cüzdanını çalan şüpheli yakalandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında kadın müşteriye ait masa üzerindeki cüzdanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Mekandaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, içerisinde 570 lira ve 50 avro bulunan cüzdanı çalan kişinin benzer suçlardan aranması bulunan Y.K'nın olduğunu belirledi.
Polis ekipleri, erkek şüpheliyi Kuloğlu mahallesinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelinin eğlence mekanında dans ederek masaya yaklaştığı, masada oturanların da ayağa kalkarak oynadığı sırada masadaki cüzdanı beline sokarak uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Beyoğlu, Güncel

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