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Beyoğlu'nda aşırı yüklü kamyon, trafikte tehlike saçtı

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde aşırı yüklü kamyonet, trafikte tehlike saçtı.

05.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:01
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde aşırı yüklü kamyonet, trafikte tehlike saçtı. Kamyonet kasasındaki plastik atıkların yola savrulduğu görüldü. O anlar kameralara yansıdı.
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde aşırı yüklü kamyonet, görenleri şaşkına çevirdi. Yükle birlikte yüksekliği yaklaşık 4 metreyi bulan kamyonet trafikte tehlike saçtı. Kamyonetin kasasından ise zaman zaman plastik parçalar yola savruldu. Sürücü diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti. Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde ise bir vatandaş elektrikli kaykay ile seyretti.
(Doğan Can Cesur/İHA) Beyoğlu’nda aşırı yüklü kamyon, trafikte tehlike saçtı

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyoğlu, Güncel

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Beyoğlu'nda aşırı yüklü kamyon, trafikte tehlike saçtı
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