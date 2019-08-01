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BEYOĞLU'NDA BARDA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLAYIP, KAÇTI

BEYOĞLU'nda barda tartışan iki kişi arasında sokakta bıçaklı kavga çıktı.

01.08.2019 11:23 BEYOĞLU'NDA BARDA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLAYIP, KAÇTI
BEYOĞLU'nda barda tartışan iki kişi arasında sokakta bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken olayı gerçekleştiren kişi kaçtı.
Olay, Kuloğlu Mahallesi, Ayhan Işık sokakta bulunan bir barda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre barda iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bar dışında bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bıçakla yaralanırken olayı gerçekleştiren kişi ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan yaralı kişi sağlık ekipleri tarafından sedyeye konularak, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede delil incelemesi yaparak, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Yerde yatan yaralı
-Yaralının arkadaşları
-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
-Yaralının ambulansa alınması
-Genel ve detaylar


- İstanbul

Polis, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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