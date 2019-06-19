19.06.2019 08:12
Haberler» Güncel» Haber

Beyoğlu'nda bariyerlere çarpan kamyonet devrildi

Beyoğlu

BEYOĞLU Refik Saydam Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarparak devrildi.

BEYOĞLU Refik Saydam Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarparak devrildi.


Kaza Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sevgin Kulaç'ın kullandığı 34 JZE 53 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan kamyonet yola devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazanın yaşandığı alana dubalar koyarak önlem aldı. Devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Beyoğlu, Güncel

Son Dakika Haberleri
08:30 Kara yollarında durum
08:30 ABD, Türkiye'ye uygulayacağı S-400 yaptırımlarının detayları belli oldu
08:27 Soylu, Gaziosmanpaşa'da Ceylan Spor Kulübü Derneği ziyaretinde konuştu
08:27 Direk dansı için ön yargılar ne zaman kırılacak?
08:26 Afganistan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
08:21 Simge yine iddialı : "Yazın hiti bende"
08:18 30 milyon liralık yatırımla kanal sistemi oluşturuluyor