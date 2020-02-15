Haberler » Güncel » Beyoğlu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haber

Beyoğlu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Beyoğlu'nda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ağır yaralandı.

15.02.2020 05:30 | Son Güncelleme: 15.02.2020 06:02Beyoğlu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
'nda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu istikametinde seyreden ismi öğrenilemeyen sürücüsünün yönetimindeki 34 DY 5691 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Halıcıoğlu mevkisinde bariyerlere çarptı. Daha sonra üst geçidin ayağına çarparak ancak durabilen aracın sürücüsü ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, hayati tehlikesi olduğu öğrenilen yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Beyoğlu, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  15 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 15 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15.02.2020 06:34:34