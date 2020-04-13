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Beyoğlu'nda bazı meydan ve caddelerde yaya trafiğine kısıtlama

Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, ilçedeki bazı meydan ve caddelerde yaya trafiğine kısıtlama getirdi.

13.04.2020 21:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:44
Beyoğlu'nda bazı meydan ve caddelerde yaya trafiğine kısıtlama
Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, ilçedeki bazı meydan ve caddelerde yaya trafiğine kısıtlama getirdi.
Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu , Fatih Sultan ve Müverrih Ali caddelerinin yarından itibaren 14 gün süreyle 09.00 ile 21.00 saatleri arasında yaya trafiğine kapatılmasına karar verdi.
Karara göre, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak vatandaşlar, söz konusu bölgelerde iş yeri bulunan esnaf, iş yeri sahipleri ve kamu görevlilerine durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla giriş ve çıkış izni verilecek, tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre idari yaptırım uygulanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Demirelli, Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Beyoğlu, Güncel
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