BEYOĞLU'NDA BIÇAKLI SALDIRGAN DEHŞETİ

BEYOĞLU'nda darp edilen bir kişi yol ortasında bacağından bıçaklandı.

13.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:32
BEYOĞLU'nda darp edilen bir kişi yol ortasında bacağından bıçaklandı. Yaralı, tedavi altına alınırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Öte yandan olayı gören mahalle sakinleri konuşmaktan çekinirken, içlerinden biri "Hepsi gördü ama söylemek istemezler" dedi.
Olay, Beyoğlu, Çukur Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Bunun üzerine taraflardan biri Mehmet T.'yi sol baldırından bıçakladı. Bıçaklanan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
YARALININ BAŞINDAN AYRILMADILAR
Yaralıyı gören çevredekiler yardıma koşarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kan kaybeden yaralıya tampon yapan vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Mehmet T. tedavi altına alındı.
MAHALLE SAKİNLERİ KONUŞMAK İSTEMEDİ
Olayı gören mahalle sakinlerinin konuşmaktan çekindiği görüldü. Bir kişinin gördünüz mü? sorusu üzerine, "Hepsi gördü ama söylemek istemezler" dediği duyuldu. Polis Mehmet T.'yi bıçakladıktan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. BEYOĞLU’NDA BIÇAKLI SALDIRGAN DEHŞETİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyoğlu, Sabah, Çukur, Güncel, Haber

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