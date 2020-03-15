Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Beyoğlu'nda bina girişindeki yangın panik oluşturdu - Haberler

Beyoğlu'nda bina girişindeki yangın panik oluşturdu

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın girişindeki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

15.03.2020 07:34 | Son Güncelleme: 15.03.2020 07:34
Beyoğlu'nda bina girişindeki yangın panik oluşturdu
Beyoğlu 'nda 5 katlı binanın girişindeki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi Kulaksız Tekkesi Çıkmazı'ndaki 5 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fak eden vatandaşlar ev sakinlerini uyarıp, itfaiyeye haber verdi. Evde ve apartmanda oturanlar kendi imkanlarıyla tahliye olurken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yangın mahalle sakinlerinde kışı bir paniğe neden oldu.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı. Kimsenin yaralanmadığı yangında, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : İtfaiye, Beyoğlu, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Haberler
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in Haberler
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu Haberler
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor Haberler
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Haberler
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu