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Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü

İstanbul Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

09.01.2020 10:17 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:30

İstanbul 'nda 2 katlı metruk binanın üst katının ön cephesi çöktü. Olayda yaralanan kimse olmazken, yol trafiğe kapandı.

2 KATLI METRUK BİNA ÇÖKTÜ

Beyoğlu'nun Firuzağa mahallesinde meydana gelen olayda, sokakta bulunan 2 katlı metruk binanın üst katının ön cephesi büyük bir gürültüyle çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken yapılan ilk incelemede, içeride kimsenin kalmadığı tespit edildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Şans eseri bu sırada yoldan geçen yaya ve araçların olmaması olası bir faciayı engellemiş oldu. Polis yolu güvenlik çemberine alırken, yoldaki moloz yığınını kaldırma çalışmaları devam ediyor.


Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü

Zeki Günal, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA


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