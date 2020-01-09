Haberler » Güncel » Beyoğlu'nda binada çökme (3) - Haber

Beyoğlu'nda binada çökme (3)

Zeki GÜNAL-Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/ BEYOĞLU Asmalımescid'te tadilattaki binada çökme meydana geldi.

09.01.2020 11:09 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:09Beyoğlu'nda binada çökme (3)

Zeki GÜNAL-Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/ BEYOĞLU  Asmalımescid'te tadilattaki binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay sabah 10.00 sıralarında Asmalı Mescit Caddesi'nde meydana geldi. Tadilat halinde olduğu öğrenilen bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çevrede büyük panik yaşatan olay sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çöken binanın yanındaki iki bina güvenlik amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

ÇÖKME ANI KAMEDA Çökme anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.



İtfaiye, Beyoğlu, Sabah, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:30  Japon şirketi Takata, 10 milyon hava yastığını geri çağırdı - Haber
11:30  Şile'de gasp zanlısı tutuklandı - Haber
11:29  FETÖ şüphelisi Ukrayna'ya kaçmak isterken yakalandı - Haber
11:28  İstanbul'un en "havalı" balkon ve pencereleri için başvurular sürüyor - Haber
11:28  BEYOĞLU'NDA BİNA ÇÖKTÜ (6) röportajlar - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
00:48  Amerikalıların yüzde 71'i İran ile birkaç yıl içinde savaş çıkabileceğini düşünüyor - Haber
00:00  Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
9.01.2020 11:36:45