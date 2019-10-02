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Beyoğlu'nda bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Beyoğlu'nda çökme riski bulunan bir bina, olay yerine gelen ekipler tarafından tahliye edildi. Binanın bulunduğu sokak, şeritlerle kapatıldı.

02.10.2019 15:19

İstanbul Beyoğlu'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Beyoğlu İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 1. katındaki sıvalar döküldü. O sırada şans eseri sokakta kimsenin bulunmaması nedeniyle olası bir facia yaşanmadı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Üst katlarda kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, binanın zemin katı kafe olarak kullanılıyordu. Olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina çökme ihtimaline karşı boşaltılarak, mühürlendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinden görüntüler;

Beyoğlu'nda bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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