Haberler » Güncel » Haber

Beyoğlu'nda binada çökme riski

02.10.2019 16:34Beyoğlu'nda binada çökme riski


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:48 Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilere müdahale (2)
19:48 Alman otomobil devi şirketi kurdu, manisalılar memnun oldu
19:48 Diyarbakır'daki terör operasyonu
19:46 "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası
19:46 24 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE
19:46 "Seçimlerde fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıyoruz"
19:43 Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri liste'de çıktı