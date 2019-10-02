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Beyoğlu'nda binada çökme riski (2)

BEYOĞLU'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

02.10.2019 15:45Beyoğlu'nda binada çökme riski (2)
BEYOĞLU'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 1. katındaki sıvalar döküldü. O sırada şans eseri sokakta kimsenin bulunmaması nedeniyle olası bir facia yaşanmadı. Üst katlarda kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, binanın zemin katı kafe olarak kullanılıyordu. Olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina çökme ihtimaline karşı boşaltılarak, mühürlendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.



- İstanbul

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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