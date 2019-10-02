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Beyoğlu'nda binada çökme riski (5)

02.10.2019 20:47Beyoğlu'nda binada çökme riski (5)


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Kaynak: DHA

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