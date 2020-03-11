Beyoğlu'nda bir iş yerindeki tüpün parlaması sonucu 1 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda bir tatlı dükkanında tüpün parlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
11.03.2020 22:51 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:52
Beyoğlu 'nda bir tatlı dükkanında tüpün parlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşsuyu Mahallesi Sıraselviler Caddesi'ndeki bir tatlı dükkanında tüpten sızıntı sonucu parlama meydana geldi. Parlama sonrasında çıkan yangında, bir kadın yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Sağlık ekipleri ise yaralı kadını ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşsuyu Mahallesi Sıraselviler Caddesi'ndeki bir tatlı dükkanında tüpten sızıntı sonucu parlama meydana geldi. Parlama sonrasında çıkan yangında, bir kadın yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Sağlık ekipleri ise yaralı kadını ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Beyoğlu'nda bir iş yerindeki tüpün parlaması sonucu 1 kişi yaralandı
Manşet
Haberler
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Güncel
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı