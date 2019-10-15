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Beyoğlu'nda bir iş yerine ses bombası atan terör örgütü üyeleri yakalandı

Beyoğlu'nda bir iş yerine ses bombası atan terör örgütü üyeleri yakalandıİSTANBUL - Beyoğlu'nda bir iş yerinin kepenklerine ses bombalı saldırıyı düzenleyen bölücü terör örgütü PKK üyesi 7 şüpheli yakalandı.

15.10.2019 23:38
Beyoğlu'nda bir iş yerine ses bombası atan terör örgütü üyeleri yakalandı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir iş yerinin kepenklerine ses bombalı saldırıyı düzenleyen bölücü terör örgütü PKK üyesi 7 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, önceki gece saat 23.30 sıralarında Hacı Ahmet Mahallesi Atalay Sokak'taki bir iş yerine el yapımı ses bombası atılmış, saldırganlar olayın ardından kayıplara karışmıştı. İstanbul Terörle Mücadele polisi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından faillerin eşkallerini tespit ederek çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında bu sabaha karşı bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH'ya mensup 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 7 PKK'lı, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Şüphelilerin polisteki sorguları sürüyor.
Beyoğlu'nda bir iş yerine ses bombası atan terör örgütü üyeleri yakalandı

Beyoğlu, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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