Eğlence Mekanında Tanıştığı Kadını Eve Çağırdı, Kapıdan Girer Girmez Bıçakladı

Beyoğlu'nda saldırgan, önceki hafta eğlence mekanında tanıştığı kadını evine davet etti. Saldırgan kapıyı açar açmaz talihsiz kadını karnından ve elinden bıçakladı. Polis tarafından gözaltına alınan saldırganın, delil kalmaması için giysilerini çamaşır makinesinde yıkadığı öğrenildi.

EĞLENCE MEKANINDA TANIŞTI, EVİNE GİTTİ

Olay, Cihangir Kılıçali Paşa Mahallesi Akarsu Çıkmazı 1/1 numarada dün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.A., geçtiğimiz hafta bir eğlence mekanında tanıştığı Cem B.'nin daveti üzerine evine gitti.

KAPIYI AÇAR AÇMAZ BIÇAKLADI

Cem B., kapıyı açar açmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle kadını karnından ve elinden bıçakladı. Bıçaklandığını ilk anda anlayamayan kadın, karnındaki ıslaklığın kan olduğunu fark edince kendini dışarı attı.

ELİYLE KARNINA TAMPON YAPTI

Polisi ve sağlık görevlilerini telefonla arayıp haber veren kadın, daha sonra bir yere oturarak eliyle karnına tampon yaptı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından, üzerine kan sıçrayan giysilerini, delil kalmaması için çamaşır makinesinde yıkadığı öğrenilen Cem B. ise Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.