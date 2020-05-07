Haber, Son Dakika, Haberler

BEYOĞLU'NDA BOĞAZ'A ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Beyoğlu'nda, kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kişi, iskeleden Boğaz'a atlayarak intihar etti.

07.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:10
Beyoğlu'nda, kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kişi, iskeleden Boğaz'a atlayarak intihar etti.
Olay, Kabataş İskelesi'nde 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turnikelerden geçerek iskeleye gelen yabancı uyruklu bir kişi, suya atladı. İstanbul Boğazı'nın suları yüzeyinde kalan 20-25 yaşlarındaki kişi, kendini batırmak için bir süre çabaladıktan sonra gözden kayboldu.
İskele çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil güvenliğe bağlı balık adamlar, suya atlayan kişinin son görüldüğü yere daldı. Su altında yapılan kısa süreli aramanın ardından ulaşılan ceset iskeleye çıkarıldı.
Üzerinde kimliğini belirleyecek herhangi bir belge çıkmayan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. BEYOĞLU’NDA BOĞAZ’A ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Kabataş İskelesi, İstanbul Boğazı, Beyoğlu, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
İngiltere’de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı Haberler
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen’in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Batman’da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Haberler
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Sağlık Bakanlığı, İngiltere’ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi Haberler
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi Haberler
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Haberler››Güncel››BEYOĞLU'NDA BOĞAZ'A ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:42: Darende'de Trafik Haftası etkinliği - Haber 21:37: Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott: Türkiye'den yollanan ekipmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberler doğru değildir - Haber 21:37: Türkiye'den İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarına yardım - Haber 21:32: Kongo Cumhuriyeti IMF'den 500 milyon dolarlık acil yardım istedi - Haber 21:32: İngiliz Büyükelçi Chilcott: "Türkiye'den (İngiltere'ye) yollanan ekipmanın kullanılamaz halde... - Haber 21:19: Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz - Haber 21:09: Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi - Haber 19:21: Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi - Haber 08:31: Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran - Haber