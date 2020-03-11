Menü
Haberler ›› Güncel ››BEYOĞLU'NDA CAMİLER KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ - Güncel

BEYOĞLU'NDA CAMİLER KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde oluşturulan Gezici Filo, başta koronavirüs olmak üzere virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla, Beyoğlu'ndaki Kılıç Ali Paşa Camii ile Nusretiye Camii'ni dezenfekte etti.

11.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:55
BEYOĞLU'NDA CAMİLER KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde oluşturulan Gezici Filo, başta koronavirüs olmak üzere virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla, Beyoğlu 'ndaki  Kılıç Ali Paşa Camii ile Nusretiye Camii'ni dezenfekte etti.

Türkiye 'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler genişletildi. İBB Gezici Filo ekipleri, başta koronavirüs olmak üzere virüs kaynaklı salgın hastalıklarla mücadele kapsamında, İstanbul'daki ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi için çalışmalar yürütüyor. Gün içinde, spor salonları, sanat galerileri ve kültür merkezlerinde çalışma yapan ekipler, akşam saatlerinde ise Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Camii ile Nusretiye Camii'ni dezenfekte etti.  Özel kıyafet giyip, maske takan ekipler, camilerde minber, sütun, avize ve halılara bir makine vasıtasıyla 'Crystalin' püskürterek dezenfeksiyon yaptılar.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Camiden genel ve yakın detaylar

-Belediye ekiplerinden detay görüntü

-Belediye ekiplerinin camiyi temizlemesi

-Caminin  dezenfekten ile temizlenmesi


- İstanbul
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Türkiye, Beyoğlu, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti Güncel
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı