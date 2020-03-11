Beyoğlu'nda camiler koronavirüse karşı dezenfekte edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde oluşturulan Gezici Filo, başta koronavirüs olmak üzere virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla, Beyoğlu'ndaki Kılıç Ali Paşa Camii ile Nusretiye Camii'ni dezenfekte etti.
11.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:56
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde oluşturulan Gezici Filo, başta koronavirüs olmak üzere virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla, Beyoğlu 'ndaki Kılıç Ali Paşa Camii ile Nusretiye Camii'ni dezenfekte etti.
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler genişletildi. İBB Gezici Filo ekipleri, başta koronavirüs olmak üzere virüs kaynaklı salgın hastalıklarla mücadele kapsamında, İstanbul'daki ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi için çalışmalar yürütüyor. Gün içinde, spor salonları, sanat galerileri ve kültür merkezlerinde çalışma yapan ekipler, akşam saatlerinde ise Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Camii ile Nusretiye Camii'ni dezenfekte etti. Özel kıyafet giyip, maske takan ekipler, camilerde minber, sütun, avize ve halılara bir makine vasıtasıyla 'Crystalin' püskürterek dezenfeksiyon yaptılar.- İstanbul
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Kaynak: DHA
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Beyoğlu, Güncel
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