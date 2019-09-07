Haberler» Güncel» Haber

Beyoğlu'nda çevik kuvvet otobüsü kaza yaptı 2 polis yaralı

Beyoğlu'nda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüs otomobile çarptı.

07.09.2019 18:35
Beyoğlu'nda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüs otomobile çarptı. Kazada yaralanan 2 polis hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 16: 30 sıralarında meydana geldi. Halıcıoğlu Kumbarhane Caddesine giriş yapmak isteyen çevik kuvvet otobüsü, Kasımpaşa yönüne ilerleyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde büyük hasar meydana gelirken sürücü ve yanındakiler kazayı yara almadan atlattı. Çevik kuvvet polislerinden ikisi otobüs içinde savrulup düşerek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otobüste bulunan polisler silah ve teçhizatlarını alarak yeni gelen bir çevik kuvvet otobüsüne yükledi.
Beyoğlu'nda çevik kuvvet otobüsü kaza yaptı 2 polis yaralı

Beyoğlu, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:25   Dha yurt bülteni - 15
19:25   Binlercesi sahile vurdu: Görenler gözlerine inanamadı
19:25   Aksoy: ukrayna ve rusya'nın esir değişimini memnuniyetle karşılıyoruz
19:24   Bayrampaşa'da çıkan yangın kontrol altına alındı
19:24   Başkentte Kore yemeği yarışması düzenlendi
19:24   Bayrampaşa'da çıkan yangın kontrol altına alındı
19:22   Kılıçdaroğlu: vatandaşa soralım, referandum yapalım (4)