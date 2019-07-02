BEYOĞLU'NDA ÇOCUĞA TACİZ İDDİASI MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

Beyoğlu'nda, terzilik yapan bir kişinin, dükkanına çağırdığı 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası mahalleliyi sokağa döktü. Polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden alınan şüpheli, zırhı polis aracına konularak polis merkezine götürüldü.

Piyalepaşa Mahallesi, Kaan Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Sokak üzerinde yıllardır terzilik yaptığı öğrenilen Ali V. (60) sokakta oynayan 10 yaşındaki kız çocuğunu dükkanına çağırdı. İddiaya göre Ali V., burada, çocuğu sözle ve elle taciz etti. Olayın ardından ağlayarak, eve giden çocuk durumu annesine anlattı. Olayın duyulmasının ardından toplanan mahalleli terzi dükkanındaki Ali V.'yi darp etmeye kalkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, taciz şüphelisi terziyi, öfkeli kalabalığın elinden alarak, zırhlı araca bindirdi. Mahalleli bir süre polis aracının önünde durarak gitmesine izin vermedi. Polis, konuşarak mahalleliyi sakinleştirdi. Mahalleli bir süre sonra dağıldı. Mahallelinin dağılmasının ardından terzi Ali V., zırhlı araçla polis merkezine götürüldü.

"MAHALLEDE HERKES ÖFKELİ"

Mahalle sakini Aydın Ulaş Çantal,"Mahallemizde üzücü bir şekilde taciz olayı yaşanmıştır. 10 yaşındaki bir kız çocuğunu 60 yaşındaki insan sözlü ve cinsel şekilde taciz etmiştir. Mahallede herkes öfkeli, tepkili. Yapan kişi şu anda gözaltında terziciymiş" dedi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Mahalle sakinlerinin terzi dükkanına girmeye çalışması

-Mahalle sakinlerinin toplanarak olaya tepki göstermesi

-Mahallelinin şüphelinin içinde bulunduğu polis aracının önünü kesmesi

(AKTÜEL)

-Zırhlı polis araçlarının gelişi

- Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi alması

-Mahalle sakiniyle röp

-Genel ve detaylar

- İstanbul