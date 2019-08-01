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Gözü dönen kalabalık küçük çocuğu taciz eden sapığı dövüp bıçakladı

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi, çocuğun yakınları tarafından darp edilip bıçaklandı.

01.08.2019 09:38
Gözü dönen kalabalık küçük çocuğu taciz eden sapığı dövüp bıçakladı

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi, çocuğun yakınları tarafından darp edilip bıçaklandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

10 YAŞINDAKİ ERKEK ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİ

Olay, Camiikebir Mahallesi, Kasımpaşa Camii sokakta dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Suriye uyruklu bir kişi, 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz etti. Durumu öğrenen çocuğun yakınlarından oluşan bir grup, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiyi aramaya başladı.

KOVALAYIP BIÇAKLADILAR

Sokakta Suriye uyruklu bu kişiye rastlayan çocuğun yakınları adamı önce kovaladı sonra da darp etmeye başladı. Yakınlarından biri de onu bıçakladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, TEDAVİYE ALINDI

Olayı gerçekleştiren kişiler kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevrede toplanan gruptan bazıları yaralının ambulansa da alınmamasını istedi. Yaralı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde delil incelemesi yaptı.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Suriye, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (115)
SPOR SEVER: çok çabuk gaza geliyoruz. Adamın yaptığı ne belli ? Ya yapmadıysa
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TESLA: bi defolup gitmediniz
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BAŞKANN..: TÜRKİYE DE SADECE SURİYELİ DEĞİL, AFGAN, PAKİSTANLI, ÖZBEK, KIRGIZ VS ÇOĞALDIKTAN SONRA CİLT BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK SALGIN HASTALIK ÇOĞALDI. BUNA DUR DİYECEK ACİL BİR KURULUŞA İHTİYAÇ VAR. BÖYLE KLAVYEDE YAZMAYLA OLMUYOR. . BU HÜKUMET BU İŞİ MAALESEF ÇÖZEMİYOR. ÇÖZEMEZ DE ACİL OLARAK ÖZÜMÜZE DÖNMEMİZ GEREKİYOR. AYRICA YURT DIŞINDAN TOHUM ALMAYI DA KESİNLİKLE YASAKLAMAMIZ LAZIM KANSER VAK''ALARI ŞİDDETLE ÇOĞALMAYA BAŞLADI. TÜİK BİRDE SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİNİ KARŞILAŞTIRSIN DA GÖRSÜN HALİMİZİ
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BOŞVER ADIMI: Herkes dolduruşa gelmiş olabilir. İşin aslını bilmeden hüküm vermemek lazım.
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KURDO: Kesinlikle suriyeli irakli hepsileri gitsin.
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İBRAHİM: suriyeliler bizim kardeşimiz
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MEHMET YOZGATLI: Senin çocuğunun başına gelse aynısını dermiydin bunlar bizim kardeşimiz diye
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DOGRU: Sende defolup gidebilirsin onlarla
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39 3
İBO NUIN ANNESİ: kardeşin değil baban suriyeli
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İMAM: müftü dedecik hristiyanlara ne laf atiyon önce kendi gözündeki cöplügü gör sonra elaleminkini. .
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