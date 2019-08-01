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BEYOĞLU'NDA ÇOCUĞU TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN KİŞİ ÖNCE DARP EDİLDİ SONRA BIÇAKLANDI

BEYOĞLU'nda 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi, çocuğun yakınları tarafından darp ediilip bıçaklandı.

01.08.2019 09:45
BEYOĞLU'NDA ÇOCUĞU TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN KİŞİ ÖNCE DARP EDİLDİ SONRA BIÇAKLANDI
BEYOĞLU'nda 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi, çocuğun yakınları tarafından darp ediilip bıçaklandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Camiikebir Mahallesi, Kasımpaşa Camii sokakta dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Suriye uyruklu bir kişi, 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz etti. Durumu öğrenen çocuğun yakınlarından oluşan bir grup, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiyi aramaya başladı. Sokakta Suriye uyruklu bu kişiye rastlayan çocuğun yakınları adamı önce kovaladı sonra da darp etmeye başladı. Yakınlarından biri de onu bıçakldı. Olayı gerçekleştiren kişiler kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevrede toplanan gruptan bazıları yaralının ambulansa da alınmamasını istedi. Yaralı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde delil incelemesi yaptı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Suriye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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