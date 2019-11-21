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Beyoğlu'nda çocukları taciz ettiği iddia edilen adam, mahalleli tarafından dövüldü

İstanbul Beyoğlu'nda sabah saatlerinde çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Sopalarla dövülen adam, polise teslim edildi.

21.11.2019 10:33 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:45

'nda küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheliyi mahalleli linç etmek istedi. Sopalarla öldüresiye dövülen kişi polise teslim edildi.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Olay pazartesi akşamı saat 17.30 sıralarında Tarlabaşı'nda meydana geldi. İddialara göre yabancı uyruklu bir kişi sabah saatlerinde iki küçük çocuğa tacizde bulundu. Olayın duyulmasıyla akşam saatlerinde toplanan mahalleli çocukları taciz ettiği iddia edilen kişinin oturduğu binanın önüne geldi. Binanın dış kapı camını taşla kıran mahalleli daha sonra içeri girerek, tacizle suçladıkları yabancı uyruklu kişiyi darp ederek dışarı çıkardı.

Dışarıdaki öfkeli kalabalık adama tekme, tokat ve sopalarla vurarak linç etmek istedi. verilmesi üzerine gelen polis ekipleri olayı sonlandırdı. Başına ciddi darbeler alan ve yüzü kanlar içinde kalan kişi ambulansla, hastaneye kaldırıldı.

"HERKES TARLABAŞI'NI KÖTÜ BİLİYOR"

Bir mahalle sakini "İçip içip buradaki çoluk çocuğu taciz ediyor. Çocuğu taciz ederken halk tarafından yakalandı. Dövdüler, linç etmek istediler, polis aldı götürdü. Herkes Tarlabaşı'nı kötü biliyor. Ben 1989'dan beri buradayım. Burada böyle bir kötülük görmedim. Herkesin çoluk çocuğu var. Bu kişi iki çocuğa saldırıyor, bir çocukta darbe var. Çocuğu tutup, içeriye çekmek istiyor. Halk buna izin vermiyor. Yakalayıp vuruyor. Taciz olayı sabah olmuş" diye konuştu.

Beyoğlu'nda çocukları taciz ettiği iddia edilen adam, mahalleli tarafından dövüldü

Beyoğlu, Sabah, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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ADALET:haklı haksız bilinmeden darp eden cahil topluluk !!!
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