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BEYOĞLU'NDA ÇÖKEN BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

BEYOĞLU Asmalımescid'de çöken bina havadan görüntülendi.

09.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:47BEYOĞLU'NDA ÇÖKEN BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

BEYOĞLU Asmalımescid'de çöken bina havadan görüntülendi.

Asmalı Mescit Mahallesi Asmalı Mescit Caddesi'ndeki metruk bina saat 10.05'te büyük bir gürültü ile çöktü.

Olay yerinde AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Yıkılan binanın güvenlik görevlisinin içeride kimsenin bulunmadığı yönünde bilgi verdiği öğrenildi. Çöken bina drone ile havadan da görüntülendi. Görüntülerde binanın büyük bölümünün çöktüğü ve çevrede önlem alındığı görülüyor

Görüntü Dökümü:

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-Çöken binanın havadan görüntüleri



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Kaynak: DHA

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