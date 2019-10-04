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Beyoğlu'nda çökme kiski bulunan binada çalışmalar yeniden başladı

BEYOĞLU'nda çökme riski bulunduğu için mühürlenen 4 katlı binada ara verilen çalışmalar tekrar başladı.

04.10.2019 12:42Beyoğlu'nda çökme kiski bulunan binada çalışmalar yeniden başladı
BEYOĞLU'nda çökme riski bulunduğu için mühürlenen 4 katlı binada ara verilen çalışmalar tekrar başladı.
Ayhan Işık Sokak'taki tarihi bina geçtiğimiz gün parçalar dökülmesi üzerine belediye ekiplerince boşaltılan binada güçlendirme çalışmaları başlamıştı. Ancak binanın kolonlarından sesler gelmesi üzerine çalışmalara aynı gün akşam ara verildi. Binada bu sabah çalışmalar tekrar başladı. Binanın önüne bırakılan malzemeler sokaktan alındıktan sonra, dükkanların masa ve sandalyeleri de taşındı. Binaya ağırlık yaptığı gerekçesiyle yangın merdiveni sökülüyor. Binanın akıbetinin Beyoğlu Belediyesi ve Anıtlar Kurulu'nun yapacağı çalışma sonrası netleşeceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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Muhabir Anonsu ( Ali ABLAY )
Binadaki çalışmalar detay
İşçiler detay
Genel ve detay



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Kaynak: DHA

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