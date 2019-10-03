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Beyoğlu'nda çökme riski bulunan bina havadan görüntülendi

Beyoğlu'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

03.10.2019 11:13
İstanbul DHA - Beyoğlu'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı. Çökme riski bulunan bina havadan görüntülendi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 1. katındaki sıvalar döküldü. O sırada şans eseri sokakta kimsenin bulunmaması nedeniyle olası bir facia yaşanmadı. Üst katlarda kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, binanın zemin katı kafe olarak kullandılıyordu. Olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina çökme ihtimaline karşı boşaltılarak, mühürlendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Beyoğlu'nda çökme riski bulunan bina havadan görüntülendi

İstanbul, Beyoğlu, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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