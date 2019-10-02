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Beyoğlu'nda çökme riski olan binaya çelik kolonlu önlem

BEYOĞLU'nda çökme riski taşıyan binaya çelik kolonlarla güçlendirme çalışmaları yapılıyor.

02.10.2019 20:25Beyoğlu'nda çökme riski olan binaya çelik kolonlu önlem
BEYOĞLU'nda çökme riski taşıyan binaya çelik kolonlarla güçlendirme çalışmaları yapılıyor.
Beyoğlu Ayhan Işık Sokak'ta çökme riski bulunan 4 katlı bina boşaltıldı. Binada inceleme yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız binanın ikinci grup tarihi eser konumunda olduğunu, güçlendirme çalışmaları yapılarak, muhafaza edileceğini açıkladı.
Belediye Başkanı Yıldız'ın açıklamaların ardından binadaki incelemeler devam ederken, binaya destek kolon olması için getirilen çelik borular indirildi. Çelik boruların binanın girişine yerleştirilmesi beklenirken, binanın altında bulunan kafenin korkulukları kesilerek destek kolonlarına yer açılıyor.



Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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