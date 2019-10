Beyoğlu'nda çökme tehlikesi yaşayan bina için yıkım kararı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız,

Beyoğlu, Ayhan Işık Sokak'ta çökme tehlikesi yaşayan bina hakkında yıkım kararı verildi. Çevresinde güvenlik önlemleri alınan binada Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız incelemede bulundu. Yıldız burada yaptığı açıklamada binanın yıkılacağını söyledi.

Yıldız, "Geçtiğimiz çarşamba günü 2 Ekimde Beyoğlu Belediyemize bir ihbar yapıldı. Beyoğlu, İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak'ta bir binanın 2.derece tarihi eser niteliğinde olan bir binanın içerisinden sesler geldiği ve bazı parçaların aşağı düştüğü şeklinde. Biz hemen ilgili arkadaşlarımızla, İmar Müdürlüğümüz, Emlak İstimlak Müdürlüğümüz ve Şehir plancı arkadaşlarımız gelip olay yerinde incelemeler yaptılar, binayı incelediler. Öncelikle binadaki güvenliği sağlamak üzere binada 3 iş yeri de tahliye edildi. Daha sonra etraftaki binaların ve iş yerlerinin zarar görmemesi için Ayhan Işık Sokağı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. " diye konuştu.

"YIKIM GECİKTİRİLMEDEN, BİR İHMALE DE SEBEP OLMADAN BAŞLATILACAK"

Yıldız, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Beyoğlu Belediyemiz ve Kültür Bakanlığı Anıtlar Kurulu ortak bir çalışma yapma suretiyle binanın içinden ve dışından incelemeleri yaptılar ve yıkılmasının daha uygun olacağına dair bir kanaate vardılar. Şu anda bunun hangi teknikle olması daha güvenli, daha sağlıklı olur. Malum tarihi bir sokak ve etrafında da tarihi eserler var. Teknik bir istişare yürütüyorlar, hem bakanlık yetkililerimiz hem Anıtlar Kurulu yetkilileri hem de Beyoğlu Belediyesi'nde mimar arkadaşlarımız ilgili müdürlüğümüz, İmar Müdürümüz bunun kararı verildikten sonra hem can ve mal güvenliğini sağlamak hem de başka bir zararın meydana gelmemesi için gerekli tedbirler alınacak ve uygun usulle yıkımı gerçekleştirilmiş olacak binanın. Yöntem üzerine istişare tamamlanırsa en uygun yöntemin hangisi olduğu konusunda bir mutabakata varılırsa yıkım geciktirilmeden, bir ihmale de sebep olmadan başlatılacak. Teknik olarak on gün kadar sürecek, bu süreçte Ayhan Işık Sokak trafiğe kapalı kalacak. Bize içeriden kolon kesildiğine dair bize arkadaşlarımız bir bilgi vermediler ama Bakanlık yetkililerinin elinde buna ilişkin bir belge, kurul raporunu görmediğim için henüz de yazılma aşamasında olduğunu kuruldaki başkan yardımcımız ifade etti, rapor henüz yazılıyor. Şu an da binadan yük hafifletme yani binadan toplam yükünün hafifletmesi için bir takım çalışmalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

