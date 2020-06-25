BEYOĞLU'NDA ÇÖP KAMYONUNDAN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

Beyoğlu'nda hareket halindeki çöp kamyonundan düşen işçi yaralandı.

25.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:47
Beyoğlu'nda hareket halindeki çöp kamyonundan düşen işçi yaralandı.
İBB, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan işçiler dün sabah Kabataş bölgesindeki yeşillik alanda çalışma yaptı. Yağmur nedeniyle kırılan ağaç dalları ve dökülen yaprakları toplayan işçiler daha sonra çöp kamyonuna binerek başka bir yere gitmek için yola çıktı. Çöp kamyonunun arkasındaki işçilerden biri araç seyir halindeyken fenalaşarak yere düştü. Başını yere vurup yaralanan işçinin yardımına ilk olarak mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralıya ilk müdahalede bulundu. Daha sora ambulansa alınan işçi tedavisi için Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çöp kamyonundan düşüp başından yaralanan işçinin mesai arkadaşı "İkimiz çöp kamyonun arkasındaydık ben sağda o soldaydı. Bir an soluma baktım dengesini kaybediyordu. Şaka yapıyor sandım sonra yere düştü, yaralandı. Adı Orhan, soyadını bilmiyorum. Yarın hastane için randevusu vardı. Rahatsızlığı neydi bilmiyorum. Merak etme ben seni idare ederim yarın hastaneye de götürürüm demiştim "diye konuştu. BEYOĞLU’NDA ÇÖP KAMYONUNDAN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu, İşçi, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Bahçeli, ’parti ilkelerine aykırı davranan’ belediye başkanının ipini çekti Haber
Son dakika: Bahçeli, 'parti ilkelerine aykırı davranan' belediye başkanının ipini çekti
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan’daki uçak kazasının nedeni ’koronavirüs’ çıktı Haber
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor Haber
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı Haber
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı Haber
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı Haber
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Barış, Survivor’dan elenen Evrim’e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum Haber
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Haberler››Güncel››BEYOĞLU'NDA ÇÖP KAMYONUNDAN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:59: PANDEMİ SÜRECİNDE BAHÇE MOBİLYALARINA İLGİ ARTTI - Haber 09:59: BAHÇELİEVLER'DE POLİSİN KOVALAMACA SONUCU YAKALADIĞI ŞÜPHELİLER HIRSIZ ÇIKTI - Haber 09:59: Bahadın'da geleneksel mezarlık temizleme etkinliği - Haber 09:59: Sağlık teknolojilerine destekler sürecek - Haber 09:59: Kütahya'da bir kadını 800 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı - Haber 09:46: Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi - Haber 09:44: Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi - Magazin 09:32: Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor - Ekonomi 09:29: Maskesiz metroya bindirilmeyen kadın, güvenlik görevlisine ağır hakaretler savurdu - Haber 20:50: Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı - Magazin