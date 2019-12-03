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Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Defalarca bıçakladı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sokakta yürürken gasp edilmeye çalışılan kişi defalarca bıçaklandı. Dolapdere'de meydana gelen olayda Filistin uyruklu şahıs telefonunu gasp etmek istediği Suriyeli şahsı bıçakladı. Yaralanan Suriyeli şahıs hastaneye kaldırıldı.

03.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:30

'nda uyruklu bir kişi cebindeki telefonu gasp etmek isteyen Filistin uyruklu bir şahıs tarafından defalarca bıçaklandı. Saldırganın bıçak çektiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Aynı gün içerisinde yakalanan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİLİ ARASINDA BOĞUŞMA YAŞANDI

Olay, 29 Kasım Cuma günü saat 07.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye vatandaşı Yazan Altourkmanı, sokak üzerinde yürürken yanına yaklaşan bir kişi tarafından gasp edilmek istendi. Şüpheli, Yazan Altourkmanı'nın cebindeki telefonu almak isteyince Altourkmanı kendisine karşı koydu ve ikili arasında boğuşma yaşandı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Bunun üzerine şüpheli elindeki bıçakla Altourkmanı'yı 3 ayrı yerinden bıçakladı. Altourkmanı aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli hiçbir şey alamadan olay yerinden uzaklaştı. Talihsiz adam o esnada sokaktan geçen vatandaşların kendisini fark etmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Yazan Altourkmanı hastanede tedavi altına alınırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGAN AYNI GÜN İÇERİSİNDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüpheli şahısın kimliğini tespit etti. Polis, kimliği öğrenilen şahısın yaşadığı adresi belirledikten sonra, şüpheliyi aynı gün içerisinde Beyoğlu'ndaki adresinde kıskıvrak yakaladı.Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin Filistin vatandaşı Islam A. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BIÇAK ÇEKTİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, saldırganın bıçak çektiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheliyle mağdurun bir süre konuştuğu anlar yer alıyor. Daha sonra şüphelinin cebinden çıkardığı bıçakla Yazan Altourkmanı'yı gasp etmeye çalıştığı anlar görüldü.

Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Defalarca bıçakladı

Beyoğlu, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA


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