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Beyoğlu'nda dehşet! Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu şahıs, eline geçirdiği inşaat demirini kendisine para vermeyen kadın turiste sapladı. Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek etkisiz hale getirdi.

12.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:57

Dolapdere'de bulunan vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadının yanına yaklaşan yabancı uyruklu bir erkek, kadından para istedi.

İNŞAAT DEMİRİNİ SAPLADI

Kadın parayı vermek istemeyince saldırgan yanında getirdiği inşaat demirini 4-5 kere kadına sapladı. Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek etkisiz hale getirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

ÇEVREDEKİ SALDIRGANLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı saldırgan da ambulansla hastaneye götürüldü. Saat 10.15'te meydana gelen olay sonrası çevredeki vatandaşlar saldırgana tepki gösterdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Olay yerinden kareler;

Beyoğlu'nda dehşet! Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu, turist, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (10)
FEDERİCO:cezası kısasa kısas olsun aynı demiri adama saplasın ama nerdeeee
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1 0
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. AKKOYUNLU:Yapan suriyeli
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ORGANİZE:şimdi saplamış demiri demi ? cebi para mı dolmuş? o turist olmasa başka turistten alırsın vb. ? ama bu tek bir açıklama aklıma getiriyor. organize bu iş. para vermedi mi bu olur diye korku salmak. çete üyelerinin yolunu açmak
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BİRİ:BENCE ÇOK İYİ YAPMIŞLAR ELLERİNE SAĞLIK
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MYCAR:o değilde, çevredeki saldırganlar tepki göstermiş.
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YETER LAN YETERRRR:bu solucanı deliğine değil , anasının a. . . . geri sokun oradan çıkmasın lütfen,
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YOLDA YÜRÜNMEYECEK HALE GELDİ ÜLKE:yolda yürürken öldürülebilyoırsun: türkiyenin son durumu.
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DADAŞ:aynı demiri o namussuza saplayacaksın. herkes sizin için çalışıp kendini paralıyor demi
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NEREDE:Bunlara eziyet edeceksin
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MYCAR:Çevredeki saldırganlar tepki göstermiş
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